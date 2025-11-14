نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف بجنوب سيناء بعد قليل

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف بمدينة الطور بمحافظة جنوب بسيناء.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ كارم الحريري، ويلقي الخطبة الدكتور محمد الفخراني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "هلا شققت عن قلبه"، وقالت إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد، على أن تكون الخطبة الثانية تحت عنوان: (خطورة الرشوة) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.