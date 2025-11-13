الصحة تناقش معايير الأمان الإشعاعي في مؤتمر السكان والتنمية

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان "تطبيق معايير الأمان الإشعاعي DRL على المسار الصحيح" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُعقد المؤتمر تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، بهدف تعزيز مفاهيم الأمان الإشعاعي وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الإشعاعية في المجالات الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على مستويات الجرعة المرجعية للإشعاع (DRL) ودورها في مراقبة الممارسات الإشعاعية وقياس أمان الجرعات التي يتعرض لها المريض، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للأشعة تعمل على توحيد الجرعات لكل فحص إشعاعي حسب نوع الجهاز، لتقليل التعرض غير الضروري وضمان حماية المريض.

كما تناولت الجلسة آليات تحديد مستويات الجرعة، دور الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحليل بيانات الجرعات، والإرشادات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، مما يعكس التزام الوزارة بأعلى معايير السلامة والجودة.

وأكد الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة، استمرار جهود الوزارة في تطوير برامج التدريب والرقابة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لضمان الاستخدام الآمن للإشعاع في القطاع الصحي، بما يحمي المرضى ويحقق الاستخدام الأمثل للتقنيات الإشعاعية.

أدارت الجلسة الدكتورة هبة أحمد شكران، استشاري التشخيص الإشعاعي ومديرة إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة، والدكتور نبيل البحر، استشاري الطب النووي، بمشاركة الدكتور خالد الشحات أستاذ فيزياء الإشعاع الطبي، والدكتور هشام عبدالجواد خبير الوقاية من الإشعاع ومدير الصحة والسلامة والبيئة، والدكتورة سهام السعدني رئيس المجلس العلمي بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة