وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 (PHDC’25)، المنعقد تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورحب عبدالغفار بنظيره التشادي، مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم الصحي الشامل لتشاد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيزًا لأواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول توسيع إرسال القوافل الطبية المصرية إلى تشاد، تبادل الخبرات في مكافحة الأمراض الوبائية، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الملاريا.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا برامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض والكوادر الطبية التشادية داخل مراكز التدريب والمستشفيات المصرية، لرفع كفاءة القطاع الصحي في تشاد وبناء قدرات طبية متكاملة.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن اللقاء استعرض سبل تشجيع السياحة العلاجية في مصر، خاصة في التخصصات الدقيقة كزراعة الكبد، جراحات الأورام والطفرات، القلب، والأذن والأنف والحنجرة، مستفيدًا من الخبرات والمؤسسات الصحية المصرية المتقدمة إقليميًا ودوليًا.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اتفقا على إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى التعاون في مجال المستحضرات الدوائية لتوفير أدوية آمنة وفعالة في تشاد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الادارة العامة للشؤون الصيدلية، ومن الجانب التشادي الدكتور يوسف شطة مستشار وزير الصحة العامة والوقاية.