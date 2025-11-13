حسام موافي: 60% من مرضى الضغط لا تظهر عليهم أعراض واضحة

تصوير - هاني رجب:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الارتفاع الملحوظ في معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن السمنة أصبحت ظاهرة عالمية تتراوح نسبها بين 30 و40% في عدد من الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وقال «موافي» إن هناك ما يُعرف بـ"الضغط الأولي" الذي لا يكون له سبب مباشر، إلى جانب "الضغط الكلوي" الذي يُعد من أخطر أنواع ارتفاع الضغط، مشيرًا إلى أن 60% من مرضى الضغط لا تظهر عليهم أعراض واضحة، وهو ما يجعل تشخيص المرض من أصعب المهام الطبية.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن "ثلث المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم"، وأخطر الأعضاء التي تتأثر بارتفاع الضغط هي الشرايين، خاصة الشريان التاجي، إلى جانب الكلى.