وزيرة التنمية المحلية تبحث التنسيق مع المالية لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات

كتب : محمد نصار

10:33 ص 13/11/2025

الدكتورة منال عوض

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لبحث الملفات المشتركة في جميع المحافظات بما يساهم في دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتذليل أي معوقات في هذا الشأن لدعم جهود تنفيذ المشروعات الخدمية، وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة في تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تقوم بها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها وخطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية وتوحيد كافة اللوائح التي تنظم أداء بعض الخدمات ونصيب المحافظات مما تقره القوانين المختلفة المعمول بها على أرض المحافظات.

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتذليل معوقات دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظات في القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

وأكدت منال عوض، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم بمقر وزارة المالية لمتابعة ما تم مناقشته من ملفات مشتركة.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تنمية الموارد الذاتية

