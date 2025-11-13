عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد فرص أمطار متفاوته الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس من الجمعة 14 نوفمبر 2025 إلى الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من الأحد 16 نوفمبر إلى الثلاثاء 18 نوفمبر، تشهد حالة الطقس شبورة مائية من (4 فجراً: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد (حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد).

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 14 نوفمبر 2025 إلى الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 14 نوفمبر: العظمى 24 / الصغرى 16

السبت 15 نوفمبر: العظمى 24 / الصغرى 16

الأحد 16 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 17

الإثنين 17 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 17

الثلاثاء 18 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 17

السواحل الشمالية

الجمعة 14 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 15

السبت 15 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 17

الأحد 16 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 16

الإثنين 17 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 16

الثلاثاء 18 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 16

شمال الصعيد

الجمعة 14 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 14

السبت 15 نوفمبر: العظمى 24 / الصغرى 13

الأحد 16 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 14

الإثنين 17 نوفمبر: العظمى 26 / الصغرى 14

الثلاثاء 18 نوفمبر: العظمى 26 / الصغرى 14

جنوب الصعيد

الجمعة 14 نوفمبر: العظمى 28 / الصغرى 17

السبت 15 نوفمبر: العظمى 27 / الصغرى 17

الأحد 16 نوفمبر: العظمى 27 / الصغرى 18

الإثنين 17 نوفمبر: العظمى 28 / الصغرى 18

الثلاثاء 18 نوفمبر: العظمى 28 / الصغرى 18

