خبير أثري: وضع مكياج لأحد التماثيل بالمتحف المصري الكبير تصرف مرفوض

فجر مقطع فيديو نشرته بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب، يظهر الفتيات وهن يمسكن بطلاء شفاه وردي اللون ويضعن منه على شفاه تمثال أثري لملك فرعوني، في مشهد صادم أثار استنكاراً واسعاً.

ومن جانبه قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر: إن محاولة إحدي الفتيات وضع مكياج لأحد التماثيل داخل المتحف المصري الكبير، تصرف مرفوض تمامًا، وهي بمثابة مخالفة واضحة للقانون من الممكن أن تحاسب عليها وفقا للقانون.

وأضاف "عامر": لا يجوز لمس الأثر حيث أنها جريمة يعاقب عليها القانون، فلابد من تعزيز الوعي الثقافي والأثري لدى الزوار، فمثل هذه الأفعال من الممكن أن تؤثر سلبا علي المتحف المصري الكبير.

وتابع "عامر" أن المتحف المصري الكبير صرح أثري وثقافي وتعليمي يجب أن يُعامل بكل وقار وتقدير، نظرا لما يتمتع به مكانة عالمية، ولابد من التوعية بشكل قوي وتعزيز الثقافة في المعرفة بالآثر.

المتحف المصري الكبير..

ويعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

اقرأ أيضًا:

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات

الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية