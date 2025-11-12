إعلان

الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:12 م 12/11/2025

الأزهر الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي المروِّع الذي وقع قرب أحد مقارِّ المحاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا، وإصابة العديد من الأبرياء.

وأكد الأزهر رفضَه القاطع لهذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف الآمنين الأبرياء، مشددًا على أن تعاليمَ الإسلام بريئة من هذه الانتهاكات والمذابح التي يرتكبها هؤلاء المجرمون باسم الدين، وهي أبعدُ ما تكون عن مقاصده السامية، التي من بينها حفظُ النفس، داعيًا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لحكومة باكستان وشعبها، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا اللهَ -تعالى- أن يحفظ شعبَ باكستان وشعوبَ العالم أجمع من كل مكروه وسوء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر الشريف التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية الجرائم الإرهابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد