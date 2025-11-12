إعلان

وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة.. ومصر تبنت نهجًا متكاملًا

كتب : أحمد جمعة عسكر

11:23 ص 12/11/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت نهجًا متكاملًا لتحقيق التنمية على مستوى الإنسان.

جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الوزير أن مصر تعمل خلال السنوات القادمة على زيادة الفرص الاستثمارية وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الهدف من مشروعات البنية التحتية ومبادرة "حياة كريمة" هو بناء الإنسان المصري، من خلال إدخال إصلاحات شاملة تخدم المواطن في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والسكن اللائق، والخدمات، والمدن الجديدة.

وأكد أن توفير وتطوير هذه الخدمات حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن مصر تُعرف وتُقدَّر بإنسانيتها.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الاستثمار في الإنسان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

