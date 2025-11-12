"كليوباترا" برؤية شوقي وشيكسبير في الليلة الـ17 من ليالي اللغة العربية

تعقد الليلة السابعة عشرة من ليالي اللغة العربية بدار الأوبرا المصرية، والتي تحمل عنوان "كليوباترا عروس الشرق"، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 13 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

تستعرض الأمسية المسرحيتين الشهيرتين «مصرع كليوباترا» لأمير الشعراء أحمد شوقي، و«كليوباترا» للشاعر الإنجليزي وليم شيكسبير، في قراءة تحليلية تتناول رؤى العملين حول الشخصية التاريخية وما حملته من دلالات إنسانية وفكرية وجمالية في أدب الشرق والغرب.

ويتخلل الليلة فقرة فنية لكورال جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتورة شريهان الحديني، ومن إعداد وإشراف الدكتورة نجوى صابر، وتأليف ومعالجة درامية الدكتور محمد مخيمر، وإخراج محمد بهجت، وإشراف شهاب محروس، مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

وتعد الليلة امتدادًا للنجاح الذي حققته الليلة السابقة واحتضنها مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" خلال شهر أكتوبر الماضي.