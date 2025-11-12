اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة بداية من غد الأربعاء إلى الإثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: اعتباراً من غد الخميس إلى السبت 15 نوفمبر، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:23)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (25:24)، جنوب البلاد (31:25)

طقس الخميس

فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقد يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين..

شبورة مائية من (9:4) صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



