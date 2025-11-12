القاهرة- أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مع تواجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على ( السلوم – مطروح – العلمين ) على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 18

دمنهور 25 17

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 25 18

المنصورة 25 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 26 22

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 17

السويس 26 18

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 27 17

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 27 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 16

العلمين 25 16

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 13

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 30 22

الشلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 27 17

بني سويف 27 17

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 32 19

أسوان 33 21

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 33 20