أحمد موسى: "لا قواعد لإثيوبيا أو غيرها في البحر الأحمر"

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الموقف المصري حيال ملف القواعد العسكرية الأجنبية في البحر الأحمر معروف ومعلن، مشدداً على أن مصر لن تسمح بإقامة قواعد لأي دولة غير مشاطئة للمنطقة، سواء كانت إثيوبيا أو غيرها.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منطقة البحر الأحمر ستظل حكراً على الدول المطلة عليه، مجددا التأكيد على أن إثيوبيا دولة حبيسة ولن يكون لها منفذ بحري على هذا الشريان المائي.

وذكر أن إثيوبيا "تعمل في مصالح دول" أخرى ضد دول الجوار العربية مثل السودان والصومال وجيبوتي.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى متانة العلاقات المصرية العربية، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، مستشهداً بانطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 8".

ودعا موسى الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الواقع على الأرض يختلف جذرياً عن ما يتم بثه.