إنشاء 4 جامعات تكنولوجية جديدة في كفر الشيخ ودمياط والمنيا وقنا

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي خلال اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس، وأعضاء المجلس من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية: (جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة قنا التكنولوجية)، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبحسب بيان، وجه الوزير بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية، وتراثهم الثقافي الفريد، وتشمل الندوات التثقيفية والمعارض الطلابية والمسابقات البحثية التي تربط بين الماضي والحاضر، إلى جانب إعداد محتوى رقمي على منصات الجامعات يتناول أهمية المتحف المصري الكبير، وأبرز مقتنياته ورسائله الحضارية، فضلًا عن تنظيم زيارات طلابية للمتحف للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي، مشيرًا إلى دور الجامعات التكنولوجية في تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة لخدمة الصناعات التكنولوجية الحديثة.

وأكد ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع.

كما أكد ضرورة استمرار الجامعات التكنولوجية في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، حول إحصائيات القبول بالجامعات التكنولوجية لعام 2025/2026، كما قدم عرضًا إحصائيًا للتنسيق الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي تضمن تطور أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية منذ عام 2019 وحتى العام الحالي، وتطور أعداد الطلاب الملتحقي بالجامعات خلال آخر عامين، وتسليط الضوء على أعداد الطلاب المقبولين خلال العام الداسي الحالي، وكذلك أعداد الطلاب المستفيدين من المنح والإعفاءات من الرسوم والمصروفات الدراسية

واستعرض أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، نتائج زياراته الميدانيّة للجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، حيث قام بزيارة جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، بهدف التعرف على أراء وتجارب الطلاب الدراسية في الجامعات التكنولوجية، وتوضيح أهمية البرامج الدراسية والتدريبات التطبيقية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

اقرأ أيضًا:

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات

تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما السعر المقترح الجديد؟