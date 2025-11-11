إعلان

اليوم الثاني لانتخابات البرلمان.. إقبال كثيف على لجنة ميت عقبة بالجيزة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:09 م 11/11/2025
تصوير - نادر نبيل


شهدت عملية التصويت التي بدأت يومها الثاني بانتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة ميت عقبة بالعجوزة بالجيزة، حضورا مبكرا من الناخبين أمام اللجان الانتخابية.


وتوافد المواطنون من الرجال والسيدات قبل فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة، اليوم الثلاثاء، وانتظموا في طوابير استعدادًا للإدلاء بأصواتهم.


وكانت شهدت اللجان الانتخابية في اليوم الأول للتصويت مشاركة من مختلف الفئات، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سير العملية بسلاسة.


يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في محافظات المرحلة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.

