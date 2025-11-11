إعلان

وزير العمل يوجِّه بتقرير عاجل بشأن حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة

كتب- أحمد سعيد:

10:54 ص 11/11/2025

وزير العمل محمد جبران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع محمد جبران، وزير العمل، باهتمامٍ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع "وبريات" تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

ووجَّه الوزير، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، مديرَ مديرية العمل بالغربية، بمتابعة الموقف ميدانيًّا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

اقرأ أيضًا:

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات

تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما السعر المقترح الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل محمد جبران انهيار سقف خرساني بالمحلة أعمال الصب بمصنع وبريات تحت الإنشاء محافظة الغربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات