أكرم الألفي: 9.4 مليون ناخب جديد منذ 2014.. و3.5 مليون شاب يصوتون لأول مرة

كتب : داليا الظنيني

10:21 م 10/11/2025

الكاتب الصحفي أكرم الألفي

أفاد الكاتب الصحفي أكرم الألفي، بأن القاعدة الانتخابية في مصر شهدت نموًا وتغيرًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، حيث انضم إليها 9.4 مليون ناخب جديد.

وفي لقاء له ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أوضح الألفي أن هذه الأعداد الجديدة تنتمي بشكل أساسي للفئة العمرية بين 18 و29 عاماً.

وأضاف أن عدد الشباب الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لأول مرة في هذه الجولة البرلمانية بلغ نحو 3.5 مليون ناخب، موضحًا أن هذه الكتلة الجديدة تمثل حوالي 10% من إجمالي الناخبين، ما يجعلها إضافة ضخمة ومؤثرة للقاعدة الانتخابية المصرية.

وأشار الألفي إلى ظاهرة عالمية قائلاً: "في العالم كله، أقل نسبة تصويت تكون في الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً حيث جرت العادة ألا يشارك كثيرون منهم، ونسبتهم في العالم كله لا تتجاوز 10%."

ووصف تصويت الشباب للمرة الأولى بأنه غالباً ما يُطلق عليه "الفرصة الضائعة"، لكن العدد الكبير من المشاركين الجدد في مصر يمثل أهمية قصوى.

الصحفي أكرم الألفي انتخابات مجلس النواب 2025 أكرم الألفي ببرنامج الصورة

