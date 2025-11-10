

انخفضت نسبة المدخنين، من إجمالي السكان - من 15 عامًا فأكثر - لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ17% عام 2022، و17.7% عام 2020.



ووفق بيان صحفي لمركز معلومات مجلس الوزراء، تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ63 درجة عام 2023، مقارنة بـ73 درجة عام 2019.



جاء ذلك وفق مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي تتناول جهود الدولة في مكافحة استهلاك التبغ، حرصًا على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين.



التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر



فيما يخص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على دخل الأسرة، فقد زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8%، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020.



أكثر من 5 مليارات دولار خسائر اقتصادية بسبب التبغ



يبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ أكثر من 5 مليارات دولار، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، وتشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: (75% وفيات مبكرة - 8% حضور غير منتج - 8% رعاية صحية - 6% فترات التدخين - 3% غياب عن العمل).



عائد الاستثمار في مكافحة التبغ



توقعت الإنفوجرافات، أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.



