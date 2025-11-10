رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاة مصر

كتب - نشأت علي

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، قدم المستشار أبو الحسين قايد التهنئة للمستشار فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن رئيس المجلس يتمتع بسيرة قضائية عطرة، متمنياً له دوام التوفيق في قيادة هذه المؤسسة النيابية الرفيعة التي تضم نخبة من القامات والكفاءات القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن تقديره لهذه الزيارة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون بين مجلس الشيوخ ونادي قضاة مصر في الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من: اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس.