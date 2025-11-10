إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاة مصر

كتب : نشأت علي

02:28 م 10/11/2025

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاة مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نشأت علي

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، قدم المستشار أبو الحسين قايد التهنئة للمستشار فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن رئيس المجلس يتمتع بسيرة قضائية عطرة، متمنياً له دوام التوفيق في قيادة هذه المؤسسة النيابية الرفيعة التي تضم نخبة من القامات والكفاءات القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن تقديره لهذه الزيارة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون بين مجلس الشيوخ ونادي قضاة مصر في الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من: اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاة مصر (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام فريد نادي قضاة مصر أبو الحسين قايد مجلس الشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)