"تعليم الوزراء" يطلق مبادرة "شتاء رقمي" لطلاب المدارس

يواصل صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، جهوده في إعداد جيل جديد من المبدعين في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وانطلاقًا من نجاح مبادرة "صيفك رقمي" التي أحدثت صدى واسعًا على مستوى الجمهورية، يعلن الصندوق اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شتاء رقمي" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة سيسكو العالمية، بهدف تعزيز قدرات النشء والشباب في المهارات التقنية الحديثة.

وقالت رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يطلق مبادرة "شتاء رقمي" استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة "صيفك رقمي"، والتي شهدت مشاركة أكثر من 138 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، حصل منهم 300 طالب على الرخص الدولية المعتمدة من شركة سيسكو إلى جانب جوائز عينية قيمة.

وأضافت، في بيان اليوم، أن هذا الإقبال غير المسبوق من الطلاب يعكس حرص الشباب المصري على تطوير مهاراتهم الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تعميم التجربة وتوسيع نطاقها في جميع المحافظات.

وأوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مبادرة "شتاء رقمي" تأتي هذا العام بتوسعات نوعية، حيث تتضاعف أعداد جوائز الرخص الدولية لتصل إلى 600 رخصة، وذلك من أجل تمكين النشء والشباب من أرقى مستويات المهارات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكدت "شرف"، أن المبادرة متاحة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ويمكنهم التسجيل والدراسة عبر خريطة مصر التفاعلية، حيث يستطيع الطالب اختيار محافظته والالتحاق بالدورات التدريبية المناسبة لقدراته في أي وقت ومن أي مكان، بما يتيح تجربة تعلم مرنة ومفتوحة للجميع دون قيود زمان أو مكان.

وأضافت أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن خطة الدولة لتعميم ثقافة التعلم الرقمي، وبناء قاعدة معرفية قوية قادرة على دعم الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم مواصلة جهوده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة سيسكو العالمية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

واختتمت رشا سعد شرف، أن المسابقة ستستمر حتى نهاية شهر يناير 2026، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالرخص الدولية والجوائز في النصف الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، داعية الطلاب إلى المشاركة والاستفادة من هذه الفرصة المتميزة التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة نحو مستقبل رقمي واعد.

