شارك عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق في في أعمال القمة السنوية الحادية والعشرين التي تنظمها مجلة The Economist تحت شعار "جسور بين القارات من أجل الأمن والأعمال والطاقة".

وأكّد "موسى"، خلال كلمته أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، داعيًا جميع الأطراف المعنية للعمل في هذا الاتجاه.

شدّد موسى على أن التطبيع مع إسرائيل بدون حل للقضية الفلسطينية ليس سلاماً بل التفافاً حوله، وذكر أن معظم دول العالم قد اتفقت على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

أشار موسى إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تكون طرفاً في سلام حقيقي، لا سيما أنها تضم متطرفين وداعين للحروب مثل بن غفير وسموطيرتش.

وأكد موسى أن برنامج ‎دونالد ترامب يُعدّ بداية قوية وفي الاتجاه الصحيح ويجب البناء عليه.