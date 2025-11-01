رحَّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه الكبار، الذين يأتون اليومَ ليشهدوا افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم السبت: من أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة الإنسانية، أُرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًّا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوزَ الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب .

واختتم الرئيس السيسي منشوره قائلًا: أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر.