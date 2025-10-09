إعلان

القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:32 م 09/10/2025

الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن سقوط أمطار على هذه المنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها عاجلاً أوضحت فيه أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة حاليا:

مطروح 25 درجة

الإسكندرية 26 درجة

القاهرة الكبرى 28 درجة


558690505_1225484082943490_3839623676823933328_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية السواحل الشمالية السحب المنخفضة أمطار الأرصاد الطقس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)