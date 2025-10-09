القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن سقوط أمطار على هذه المنا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها عاجلاً أوضحت فيه أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة حاليا:

مطروح 25 درجة

الإسكندرية 26 درجة

القاهرة الكبرى 28 درجة





