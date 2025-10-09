وفاة شخص في حريق مستشفى خاص بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة الفورية لحادث الحريق الذي نشب، اليوم الخميس 9 أكتوبر، في مستشفى البلشي (الرقودة) الخاص بمحور المحمودية، قسم كرموز، بمحافظة الإسكندرية، حيث دفعت الوزارة بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى وضمان سلامتهم.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن فرق الإسعاف، نقلت 29 مريضًا بأمان إلى مستشفيات (جمال عبد الناصر، كرموز، جمال حمادة، كوم الشقافة، الجمهورية) وإحدى المستشفيات الخاصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحة أن بعض المرضى تعرضوا للاختناق نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتم التعامل مع حالاتهم على الفور، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يجرى متابعة تداعيات الحادث عن كثب، حيث تم تسخير الإمكانيات لتقديم الدعم الطبي واللوجستي، مشيرًا إلى أنه وفق الإحصاء المبدئي، فإن الحريق أسفر عن وفاة حالة واحدة، مع استمرار الجهود لتقييم الوضع بدقة وضمان سلامة جميع المرضى.

وأكدت الوزارة، التزامها الدائم بحماية المواطنين وتوفير الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والسرعة في مواجهة الأزمات، مشيدةً بجهود الفرق الطبية وسيارات الإسعاف التي عملت بتنسيق تام لإنقاذ المرضى، كما شددت على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم للمتضررين.

وتوجهت الوزارة بالتعازي الحارة لأسرة المتوفى، متمنية الشفاء العاجل لجميع المرضى.

