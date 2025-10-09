فرص عمل جديدة في لبنان - التخصصات ورابط التقديم والموعد



أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن فرص عمل جديدة للشباب المصري في شركة "فارما" بدولة لبنان، ضمن المهن الفنية المتخصصة في مجالي الكهرباء والميكانيكا.



فرص عمل جديدة للشباب المصري في لبنان



أوضح "جبران"، أن باب التقديم مفتوح بدءًا من اليوم 9 أكتوبر 2025 ولمدة 5 أيام، عبر الرابط الرسمي، من هنا.



تفاصيل الوظائف المتاحة



أشار الوزير، إلى أن فرص العمل تشمل عدة تخصصات، منها:



- كهربائي، خبرة في فحص شبكات الأسلاك والتجهيزات، مثل قواطع التيار ولوحات التوزيع.

- ميكانيكي معدات، خبرة في صيانة الآلات المستخدمة في تصنيع المواد الغذائية.

- فني كهروميكانيكي، متخصص في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية للآلات الصناعية.

- ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC)، خبرة في صيانة أنظمة التهوية والتكييف داخل المنشآت الصناعية والغذائية.



شروط ومميزات التقديم



أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن شروط ومميزات الوظائف تتضمن ما يلي:



- مدة التعاقد 3 سنوات.

- يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال المتخصص.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

- الراتب الشهري 500 دولار أمريكي.

- توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال.

- تغطية تكاليف السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى تأمين استخراج التأشيرة وتصاريح العمل على نفقة صاحب العمل.

- ضرورة الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المرشح لها.



وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لفتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري بالخارج، وتقديم فرص تليق بالكفاءات المصرية في مختلف التخصصات الفنية والمهنية.



