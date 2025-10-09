الرئيس السيسي: نعلن من أرض السلام التوصل لاتفاق إنهاء حرب غزة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".