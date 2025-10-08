السيسي: الدول التي تعتمد على الثورات قد تتراجع عقودًا للوراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثورات ليست سبيلًا حقيقيًا للتغيير، مشيرًا إلى أن الدول التي تعتمد على الثورات قد تتراجع عقودًا طويلة إلى الوراء.

جاء ذلك خلال حوار للرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة، صباح الأربعاء، بمقر الأكاديمية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: الفرق بينا وبين غيرنا يا جماعة لما حد بيفكر يقول لك نعمل ثورة للتغيير، الثورة بتاعة التغيير دي تقدر تاخد البلد 50 سنة و100 سنة ورا ومش هتحقق أهدافها؛ لأن صاحب الثورة مش موجود، وهيعيش فترة زمنية محدودة يحقق بها فكرته، ولكن الإصلاح اللي أنا هعمله بإن أنا أبني شخصيات وبشر في كلية الطب وكلية الهندسة، وحطيتوا إيديكم كلكم يا مصريين في كل جامعة من الجامعات، كل عميد كلية، وكل رئيس جامعة منتبه ويفني نفسه عشان يطلع جيل قادر أنتوا هتختصروا الزمن.

وأضاف: إذا كان التحضر الإنساني والفكري والثقافي والعلمي والاقتصادي في عمر أي دولة ياخد له من 50 ل 100 سنة، لو اتحطت إيدينا مع بعضنا البعض، والقلب والعقل والإرادة كانت مصدقة هيبقى في كلام تاني وهتختصروا كتير من الوقت.

وأوضح: يا ترى المجتمع هيبقى قابل للتغير الكبير اللي احنا بنعمله ولا بناخد الناس بالراحة برضو؟ احنا بناخد الناس بالراحة، والموضوع ما يتحلش في كلمتين أرد عليكم وأقول لك الإجابة كده، لا هي الإجابة برنامج كلنا بنشتغل عليه ويستكمل باللي بعد مننا وباللي بعد مننا.