متحدث التعليم: ليس لدينا عجز في معلمي المواد الأساسية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة، بما فيها مسابقة تعيين 30 ألف معلم، أدت إلى تحقيق الاكتفاء.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أوضح "زلطة" أن الوزارة كانت تواجه عجزاً يُقدر بنحو 460 ألف معلم على مستوى الجمهورية حتى العام الدراسي السابق.

وذكر أن وزير التربية والتعليم اعتمد على حزمة من الإجراءات الفنية لسد هذا العجز، والتي شملت، الاستعانة بمعلمي الحصة، والاستعانة بأصحاب المعاش.

وأكد أن هذه الإجراءات أدت في النهاية إلى سد العجز بالكامل في جميع معلمي المواد الأساسية التي تدخل في المجموع على مستوى الجمهورية.

أوضح زلطة أن توجيهات الوزير صدرت للتعامل الفوري مع أي حالات عجز قد تظهر في مدارس محددة، وذلك من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة بالتنسيق المباشر بين مدير المدرسة والإدارة التعليمية.

وأكد زلطة أنه تم تطبيق حلول فنية لضبط نصاب الحصص لكل معلم خلال اليوم الدراسي، مما أدى إلى تنظيم الإيقاع داخل المنظومة التعليمية، بمساهمة من الاستعانة بالمعاشات وتسريع إجراءات تعيين دفعات مسابقة 30 ألف معلم السنوية.

