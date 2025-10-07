مهرجان "جيلنا" يهدي الدورة الثانية للفنان لطفي لبيب ويكرم نجلته

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي والذي يقام هذه الدورة تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، دورة الفنان لطفي لبيب، تكريمًا لمسيرته الفنية والإنسانية الطويلة.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم "الجوكر"، وهو فيلم قصير حول مسيرة الفنان لطفي لبيب، والذي قام بتصويره قبل وفاته، بمشاركة عدد من نجوم الفن مثل محمود حميدة وأشرف زكي وأحمد صيام وإيهاب فهمي والمخرج سعيد حامد.

وقام الأب بطرس دانيال بتكريم نجلة الفنان لطفي لبيب، وقال: تأتي هذه الدورة بعد أسابيع قليلة من رحيل قيمة وقامة فنية كبيرة، وهو الفنان لطفي لبيب، والذي يعد من الفنانين القلائل الذين أضافوا بعدا خاصا للكوميديا سواء للسينما أو المسرح أو التليفزيون.

وأضاف: كان الفنان الراحل يتمتع بالحس الإنساني في تعامله مع الجميع من فنانين وجمهور، ما أكسبه حب الفنانين والجمهور والنقاد، لذا قررت إدارة اللجنة العليا لمهرجان «جيلنا» إهداء هذه الدورة لروحه الطيبة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم الذين أثْروا الساحة الفنية بأعمالهم المتنوعة، وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب، الفنان شيكو، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، المخرج عمرو نبيل، الفنانة القديرة عايدة رياض، الفنان أحمد كمال، والمصور الصحفي عمرو نبيل.

ويُقام مهرجان "جيلنا" تحت شعار الفن من أجل الحياة ، وهو حدث سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي للفن، وتكريم أصحاب التجارب المؤثرة سواء على الشاشة أو خلف الكواليس.

ويُعتبر هذا المهرجان هو ثمرة تعاون المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة سات ٧، من أجل تشجيع الشباب الموهوب في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.