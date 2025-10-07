أدى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بعد عصر الثلاثاء، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن الدكتور أحمد عمر هاشم، من أشد المخلصين في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم وخدمة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، و أحد أعمدة البيت النبوي الشريف، وفارس الحديث في عصره.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات، حول سماحة الإسلام، والتي ساهمت في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وستظل إرثًا ثمينًا ومنهجًا يسير عليه الأجيال المقبلة.

وشدد على أن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم، لخدمة الدين الإسلامي، والزود دفاعا عنه ضد التيارات المعادية.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء لأسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم وكل تلاميذه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ويجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.