قبل عام من رحيله، كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، سبب اختياره لدراسة علم الحديث والتخصص فيه على الرغم من حبه للشعر تأليفًا وإلقاءً.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع مع المرض، و سيتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

وفي حوار أجراه الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار، أذيع العام الماضي، كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عن رؤيا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي كانت سببا في اختياره علم الحديث.

وقال عمر هاشم:"رأيت رؤيا للرسول، وقابلته في الكعبة وكان واقفا يطوف وسرت خلفه، وكنت طالبا في السنة الرابعة في كلية أصول الدين، وحينما أخبرت والدي بهذه الرؤيا، أخبرني بتفسيرها".

وتابع:"أخبرني والدي أن تفسير هذه الرؤيا شيئين، الأولى أنني سأحج بيت الله الحرام، الثانية وأنك ستخصص في سنة الرسول بسبب سيرك خلفه، وبالفعل بعد ذلك تم إبلاغي أن رئيس الجامعة آنذاك وهو الدكتور محمد أحمد سليمان يريد لقائي، وأخبرني بأنه قد وقع علي الاختيار كي أحج بيت الله الحرام، وبعدها فرحت فرحة لا تطاق.

وأردف:" وبعد ذلك تخصصت في سنة الرسول وحصلت على الماجستير والدكتوراة".