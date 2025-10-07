تصوير - نادر نبيل

وصل ظهر الثلاثاء، إلى الجامع الأزهر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لأداء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة، على الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، على أن يتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

وُلد الدُّكتور أحمد عمر إبراهيم هاشم، في 6 فبراير عامَ 1941بقية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافزة الشرقية، في عائلة مرموقة في العلم والتصوف، وتربى على يد والده الشيخ عمر إبراهيم هاشم، وتلقى العلم على يد شيوخ القرية منهم الشيخ محمود أبو هاشم، والدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم.