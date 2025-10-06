علاء وجمال مبارك يزوران قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات

زار كل من علاء مبارك وجمال مبارك صباح اليوم الاثنين، منصة الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ويقع النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر بالقاهرة، وصمم بأوامر من الرئيس الراحل أنور السادات لتخليد المصريين الذين فقدوا أرواحهم في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث تم افتتاح النصب في أكتوبر 1975، ويضم قبر الرئيس السادات بعد اغتياله في أكتوبر 1981.

