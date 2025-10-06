هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وقالت الهيئة في بيانها: يُمثل هذا المنصب الدولي الرفيع امتدادًا للدور الريادي للدولة المصرية في دعم الحوار الثقافي بين شعوب العالم، والحفاظ على الهوية الحضارية والإنسانية.

وبحسب بيان الهيئة أكد الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع، يُعد انتصاراً وتتويجًا للدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس تقديراً واحتراماً دولياً لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية متميزة، كما يجسد الثقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية وقدرتها على الإسهام الفعّال في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم وقدرة أبنائها على قيادة أدوار أممية فى مجالات الثقافة والحضارة.

وأعربت الوطنية للإعلام عن أمنياتها للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يُعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم.

