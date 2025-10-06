إعلان

الدكتور خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

كتب- عمر صبري:

07:53 م 06/10/2025

الدكتور خالد العناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع، يُعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية، وجهود الدبلوماسية المصرية، وتقديرًا دوليًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية بارزة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس الثقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية وقدرتها على الإسهام الفعّال في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

يُذكر أن الدكتور خالد العناني نال درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات. كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام ٢٠١٦، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

كما يتقدم منتسبو المجتمع الأكاديمي في مصر، وأعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني على هذا الاستحقاق المشرف، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة اليونسكو مصر تترأس اليونسكو خالد العناني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر