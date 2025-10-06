أعلن الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، عن استمرار حملات التفتيش الميدانية على المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل.

وأوضح الدكتور منتصر، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة التزام المنشآت الإنشائية بتطبيق معايير السلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء مهامهم.

كان وزير العمل، قد وجّه في وقت سابق جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين، وضمان سلامتهم في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والإنتاج في مصر.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر