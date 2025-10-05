انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ليوم غد الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث يشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفى معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على تلك الطرق.

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس وبعض سواحل البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، بينما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

