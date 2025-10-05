أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قراره بعدم الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مفضلاً التركيز على دوره في قيادة الحزب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح السادات أن قراره الشخصي يأتي لإتاحة الفرص لجيل جديد من السياسيين، مشيرًا إلى تجربته البرلمانية السابقة التي امتدت لثلاث دورات.

وأكد السادات، أنه "اكتفى" بهذه التجربة، ويفضل الآن توجيه جهوده نحو أنشطة أخرى، منها عمله في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتحدث رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن التحالف الانتخابي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مبينًا أنها تضم 12 حزباً بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.

وأشار السادات إلى أن هذا التحالف يضم أحزابًا من خلفيات متعددة، بما فيها أحزاب معارضة، في نموذج سياسي فريد يجمع بين الموالاة والمعارضة تحت مظلة واحدة.

ولفت السادات إلى آلية توزيع المقاعد ضمن القائمة الوطنية، موضحاً أنها تخضع لعدة معايير منها "الوزن النسبي" لكل حزب، وتواجده على الأرض، ونجاحاته في الانتخابات السابقة، وقدرته على توفير مرشحين من الفئات المطلوبة تمثيلها (شباب، نساء، أقباط، ذوو إعاقة).

وأكد السادات أن الحزب سيواصل مشاركته السياسية من خلال المرشحين الذين سيدخلون الانتخابات سواء عبر القائمة الوطنية أو على المقاعد الفردية، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج محترمة تمكنه من أداء دوره في المشهد السياسي المصري.

