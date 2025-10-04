الإسكان توضح آلية التسجيل لمستأجري الإيجار القديم في منصة مصر الرقمية

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري إيجار الوحدات القديمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض قد بدأت فعليًا في استقبال طلبات المواطنين.

وأوضح خطاب، أن عملية التسجيل انطلقت رسميًا يوم 3 أكتوبر الحالي، مشيرًا إلى أن آلية التسجيل تتيح للمستأجر الأصلي أو ورثته إنشاء حساب عبر الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب العلاقة، على أن يتم بعدها استكمال العملية برسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة المرور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المرحلة التالية تتمثل في ملء نموذج بيانات طلب الوحدة السكنية البديلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم بدءًا من منتصف أكتوبر الجاري، إتاحة نماذج إضافية شاملة لتسجيل كافة البيانات المطلوبة، مثل تفاصيل العقار المؤجر، وعدد المقيمين، والحالة الاجتماعية، وجميع المعلومات المرتبطة بالوحدة.

ولفت إلى تخصيص وزارة الإسكان 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على إتمام عملية التسجيل إلكترونيًا بأنفسهم، مشددًا على أن فترة تسجيل البيانات ستستمر لمدة 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها إذا لزم الأمر.

وأكد خطاب أن الحكومة حرصت على تصميم إجراءات مبسطة وسهلة تتناسب مع جميع الفئات، مشيرًا إلى أن المستأجرين المسجلين سيتلقون رسائل نصية لإرشادهم لاستكمال الإجراءات اللاحقة، مما يضمن شمولية الخدمة وسهولة الوصول إليها لجميع المستفيدين.

