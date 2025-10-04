تصوير هاني رجب:

وصل منذ قليل عدد من رؤساء الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إلى مقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، للمشاركة في اجتماع الأحزاب الأول لاختيار القائمة المنتظر خوضها لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبل، ووضع ضوابط اختيار المرشحين عن الأحزاب بالقائمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهي الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 ايام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر آخر موعد للتنازل 25 اكتوب، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجري الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، تعلن النتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

