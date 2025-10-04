مدبولي يعلن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي افتتحه اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030).



وأكد رئيس الوزراء، أن الحرف اليدوية المصرية ليست مجرد منتجات، وإنما هي تجسيد لقيمنا وتاريخنا وحضارتنا، كما أنها قطاع اقتصادي واعد يفتح آفاقًا كبيرة للتنمية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)، التي قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعدادها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات: التضامن الاجتماعي، والصناعة، والثقافة، والتنمية المحلية، وغيرها، وبمشاركة شركاء التنمية والخبراء والمتخصصين؛ تهدف لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز قُدراته التنافسية محليًا وعالميًا.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية جاءت استجابةً للتغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمشترين، وكذلك الالتزامات المتزايدة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما تحرص الدولة على أن تتضمن تلك الاستراتيجية خطط عمل واضحة ومحددة، تحدد الأدوار والمسئوليات ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء، بما يضمن التنفيذ الفعال والمتابعة والتقييم المستمر.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تستهدف الاستراتيجية تحقيق أهداف طموحة، من بينها رفع قيمة صادراتنا من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، مع زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70% من السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلًا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.



ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه لتنفيذ هذه الأهداف، فقد تم إنشاء "لجنة التسيير المؤقتة"، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مقررًا للجنة، وستبدأ اللجنة فورًا في متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025–2026، وصولًا إلى إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية"، الذي سيقود هذا القطاع ويضعه في مكانته التي يستحقها.



كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن دعم الحرف اليدوية ليس فقط دعمًا للتراث، وإنما هو استثمار في مستقبل أبنائنا، وفي اقتصاد وطني متنوع ومستدام، داعيًا الجميع من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الاستراتيجية؛ ليظل تراثنا حيًا نابضًا، وليظل الإبداع المصري حاضرًا في كل بيت داخل مصر وخارجها.



