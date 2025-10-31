كوثر آل داوود تسهم في تمكين المرأة بمساعدة السيدات على تدريب القيادة

كتب- نور العمروسي:

ساهمت الإعلامية والمدربة كوثر آل داوود في تدريب عدد كبير من السيدات لمهارات القيادة خلال، وذلك ضمن جهود تمكين المرأة بالمملكة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز استقلالية المرأة وثقتها بنفسها.

وأوضحت آل داوود، أن مشروعها لم يكن مجرد تدريب عملي، بل تجربة لبناء الثقة وتشجيع المتدربات على تجاوز الخوف والتردد، مؤكدة أن القيادة تمثل رمزًا لمسؤولية المرأة الجديدة في المجتمع السعودي.

وأضافت أن مبادرتها جاءت تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تمكينها يبدأ من منحها الأدوات التي تساعدها على الاعتماد على ذاتها.

ولاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا من المتدربات وعائلاتهن، لما حملته من بعد اجتماعي وإنساني، عزز حضور المرأة في المشهد المجتمعي الحديث.