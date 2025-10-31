(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية، تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 19

6 أكتوبر 30 19

بنها 29 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 28 19

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 26 22

بورسعيد 27 23

الاسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 29 18

رفح 29 17

رأس سدر 30 22

نخل 29 13

كاترين 25 11

الطور 29 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 27 19

العلمين 26 18

مطروح 25 18

السلوم 25 17

سيوة 26 15

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 30 18

بني سويف 30 19

المنيا 31 18

أسيوط 33 17

سوهاج 35 18

قنا 37 19

الأقصر 34 19

أسوان 37 21

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 37 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 38 29

المدينة المنورة 35 21

الرياض 31 18

المنامة 30 24

أبوظبى 33 27

الدوحة 32 24

الكويت 33 18

دمشق 28 08

بيروت 27 20

عمان 28 15

القدس 27 16

غزة 29 21

بغداد 32 19

مسقط 34 27

صنعاء 23 09

الخرطوم 39 27

طرابلس 25 19

تونس 26 16

الجزائر 25 16

الرباط 24 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 01

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 29 14

نيودلهي 29 19

جاكرتا 31 24

بكين 20 05

كوالالمبور 37 25

طوكيو 20 13

أثينا 23 15

روما 23 13

باريس 16 10

مدريد 17 12

برلين 15 10

لندن 15 09

مونتريال 10 05

موسكو 06 03

نيويورك 15 08

واشنطن 17 09

نواكشوط 40 24

أديس أبابا 24 10