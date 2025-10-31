رئيس "القومي للطفولة" لمشرفي المجلس: دوركم مهم في حماية حقوق الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا موسعًا مع مشرفي فروع المجلس في 10 محافظات هى (الجيزة - الإسكندرية – البحيرة - كفر الشيخ – سوهاج – قنا – أسيوط – بني سويف - أسوان - مطروح )، بحضور الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، بهدف تفعيل دور الفروع في المرحلة المقبلة من خلال ضمان تنفيذ سياسات المجلس التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وتتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "السنباطي" ان الاجتماع تناول تحديد الأدوار الحيوية التي يجب أن يتبناها مشرفي الفروع لضمان نتائج ملموسة علي أرض الواقع لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال في كافة محافظات الجمهورية ، مشددة علي ضرورة الإنتهاء من تجهيزات مقرات الفروع ليتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إحتفالات أعياد الطفولة .

وأشارت رئيسة المجلس الى أن مشرفي الفروع يشكلون حلقة الوصل بين المجلس والمحافظات، وسوف يظهر ذلك جليا من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالطفولة والأمومة التي يضعها المجلس على المستوى المحلي بما يتناسب مع خصوصية كل محافظة، بالأضافة الي متابعة الأداء وتقييم النتائج ، وقياس فعالية البرامج والأنشطة في كل محافظة، وتقديم تقارير دورية للمجلس حول الإنجازات والتحديات ، والتنسيق وتقديم الدعم من خلال بناء شراكات مع الجهات الحكومية والمحلية، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني ، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتنظيم حملات توعية ودعم لتشجيع المشاركة المجتمعية في قضايا الطفولة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، على ضرورة تعزيز دور مشرفي عموم الفروع كمحرك أساسي للأنشطة في كل محافظة، مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية لضمان استجابة فعالة لاحتياجاتهم.

كما تم استعراض سبل التدريب المستمر لمديري الفروع وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية، وسيقوم المجلس بتوقيع بروتوكلات مع جهات تدعم حقوق الطفل داخل المجتمعات المحلية المختلفة مثل الهلال الأحمر ومؤسسة بهية.

ومن جانبهم أعرب مشرفي عموم فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتهم لإختيارهم للقيام بهذا العمل الهام ، وأكدوا علي بذل كل الجهود في سبيل إثراء جودة حياة الأطفال في كل المحافظات وضمان تفعيل دور المجلس وبرامجة وأهدافه.

وفي ختام اللقاء، وجهت رئيسة المجلس الشكر لمشرفي عموم الفروع على جهودهم المستمرة وأكدت على أهمية الاستمرار في التعاون المشترك لتحقيق أهداف المجلس، خاصة في مجالات حماية حقوق الطفل وتحقيق رفاهية الأم في مختلف أنحاء الجمهورية.