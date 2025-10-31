وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية المشروعات الصحية الجارية



كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية، والتوسع في تنفيذ منشآت صحية جديدة بالمحافظة، مؤكدًا أهميتها الجغرافية وكثافتها السكانية التي تبلغ نحو 8 ملايين مواطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية، وتباحث مع المحافظ حول أي معوقات محتملة والعمل على تذليلها فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الإنتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تجهيزها بأحدث المعايير والتوصيات العالمية.

وأضاف أن الوزير استعرض تقارير الاستلام الابتدائي للمخازن الاستراتيجية بالمحافظة والموقف التنفيذي لبعضها، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية، حيث شدد على استمرار تقديم الخدمات الطبية بانتظام بالتوازي مع تنفيذ هذه المشروعات، ووجه بإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المشروعات.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.