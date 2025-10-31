وزير الاستثمار: 29 إجراءً جمركيًا يخفض الإفراج إلى 5.8 أيام

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحولات العالمية فرصة لتعزيز موقع مصر الاستثماري.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن الحكومة تستغل المتغيرات لجذب الاستثمارات وتوسيع الإنتاج.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جذب المستثمرين يعتمد على سياسات مستقرة طويلة الأجل لا حوافز مؤقتة. وأشار إلى فتح صفحة جديدة مع الأجانب بالثقة والشفافية.

وتابع الخطيب أن السياحة والملابس والأغذية جاهزة للاستثمار، مؤكدًا على دور الوزارة في تهيئة المناخ وتسريع التراخيص والأراضي لبيئة جاذبة.

وأشار إلى اتخاذ 29 إجراءً خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 إلى 5.8 أيام، مضيفًا: "طلب عمل 7 أيام أسبوعيًا للوصول إلى يومين، مما يدعم الصناعة والتجارة".

وأكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على حاجة المستثمرين لسياسات نقدية واضحة. وأكد أن موقع مصر يؤهل اقتصادها للنمو ثلاثة أضعاف، مما يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.