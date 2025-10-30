خبير تكنولوجيا يحذر من رسائل الاختراق على واتساب وتليجرام

حذر المهندس محمد الحرثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من المخاطر الكبيرة لفتح الروابط غير المعروفة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وتليجرام، مؤكدًا أن هذه الروابط تمثل البوابة الرئيسية لعملية الاختراق الإلكتروني.

وأضاف الحرثي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" على فضائية dmc، أن المخترق يستخدم أساليب احترافية في خداع المستخدمين، حيث يرسل روابط ضارة تبدو وكأنها صادرة من أصدقاء أو معارف، مشيرًا إلى أن الضغط على هذه الروابط يؤدي إلى تثبيت تطبيقات ضارة تمكنهم من اختراق الجهاز بالكامل في هجمات معروفة باسم "الاصطياد الإلكتروني".

وتابع الخبير التقني أن هناك حلولاً عملية للتحقق من سلامة الروابط قبل فتحها، موضحًا أن مواقع مثل VirusTotal وURL Scan تتيح للمستخدمين فحص أي رابط مشبوه مجانًا، مؤكدًا أن الخطأ الأكثر شيوعًا يتمثل في الضغط على الروابط بدافع الثقة أو الفضول دون التأكد من مصدرها الحقيقي.

وأكد الحرثي أن الوقاية الفعالة تتطلب اتباع استراتيجيات أمنية متكاملة، أبرزها الاعتماد على تطبيقات الحماية الموثوقة ضد البرامج الضارة ومحاولات الاختراق، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تمثل خط الدفاع الأول لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.

