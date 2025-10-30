محاكاة لنهر النيل.. أشياء لن تراها إلا في المتحف المصري الكبير -(فيديو)

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن الحدائق المحيطة بالمتحف تُعد من أبرز ما يميز هذا الصرح الثقافي العملاق، نظرًا لما تحتويه من مساحات خضراء شاسعة.

وأوضح "زيدان"، خلال فيديو له نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن حديقة للمنحوتات تحيط بالمتحف المصري الكبير.



وأشار مدير عام الترميم إلى وجود محاكاة لنهر النيل أمام متحف مراكب الملك خوفو، حيث يقف على ضفته المعبود "حابي" رمز النيل في المعتقدات المصرية القديمة.



وأضاف أن هناك أيضًا محاكاة لحفرة مراكب الملك خوفو التي عُثر فيها على أخشاب السفن الملكية، وتُعد من أبرز الإضافات الجديدة بالمتحف المصري الكبير.



