سحب وبرودة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الاتجاه وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة من من الجمعة 31 أكتوبر إلى الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، يشهد شبورة مائية (من 4:9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من و إلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة طقس الـ6 أيام المقبلة تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبينت "الأرصاد"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

