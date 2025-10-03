الجيزة: ضبط 347 مخالفة للسرفيس وحجز 12 سيارة خلال حملات

تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المكثفة للتأكد من انتظام عمل منظومة السرفيس ووسائل النقل الجماعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لضمان راحة المواطنين ومنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق الركاب.



وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط والتصدي لأي مخالفات، خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو فرض تعريفة أعلى من المقررة.



في هذا الإطار، نفذت المحافظة من خلال جهاز السرفيس 46 حملة تنظيمية على مستوى الأحياء والمراكز خلال 6 أيام متواصلة، حيث بدأ انتشار موظفي الجهاز منذ الساعة السادسة صباحًا وحتى المساء، لتسهيل حركة المرور والتخفيف عن المواطنين والطلبة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.



وأسفرت الحملات عن ضبط 347 مخالفة تشمل تجاوز التعريفة المعلنة، تقطيع خط السير، والانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية، وتم حجز 12 سيارة، منها 8 لانتهاء تراخيصها و4 وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، مشددًا على أن الهدف هو فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة وضمان استقرارها بما يحقق راحة الركاب، مع استمرار الحملات اليومية المكثفة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومنع أي استغلال.



ووجّه المحافظ جهاز السرفيس بالتدخل الفوري عند وجود أي نقص في سيارات الركاب خلال ساعات الذروة، بالتنسيق مع شركات النقل الجماعي، والدفع بأتوبيسات إضافية لضمان استمرار الخدمة دون تأخير عن الوجهات.



وشملت الحملات مناطق: ميدان الجيزة الرئيسي، أول فيصل، المريوطية، الرماية، البوابات، المنصورية، آخر فيصل، اللبيني هرم، كرداسة، ناهيا البلد، أوسيم، العياط، الصف، أطفيح، البدرشين، الحوامدية، ميدان لبنان، الكوبري الخشب، الكيت كات، الوراق، إمبابة.



وأوضح اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل ميدانيًا في جميع القطاعات، للتعامل الفوري مع أي نقص في سيارات الركاب، وضمان توفير أتوبيسات كبيرة لسد العجز والوصول بالركاب إلى وجهاتهم دون تأخير.



